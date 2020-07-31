Muharrem İnce yeni parti hazırlığında

CHP'ye alternatif yeni bir parti hazırlığında olan Muharrem İnce, yeni partisini 15 Eylül'de açıklayacak.

Son cumhurbaşkanlığı seçimlerinde CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı olan Muharrem İnce'nin yeni bir parti kurma hazırlığı içinde olduğu iddiaları yeni bir boyut kazandı.

Geçtiğimiz günlerde ortaya atılan iddialar Ankara kulislerini hareketlendirirken Muharrem İnce'nin sessiz kalması dikkat çekmişti.



MUHARREM İNCE 15 EYLÜL'DE YENİ PARTİYİ DUYURACAK

Son dönemde Genel Merkez ile sürekli ters düşen Muharrem İnce, CHP'nin boykot kararına rağmen Ayasofya'nın açılışına gitmesiyle birlikte Genel Merkez ile köprülerin atıldığı iddia edilirken, kurultaydaki gelişmeleri değerlendiren İnce'nin 15 Eylül'de yeni parti kuracağını açıklayacağı belirtildi.

Söz konusu iddiaları Hürriyet gazetesindeki köşesine taşıyan Yalçın Bayer, İnce'ye yakın bir isimden aldığı bilgileri aktardı.