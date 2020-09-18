Canan Kaftancıoğlu'nun Atatürk demeyi uygun bulmadığını söylemesiyle CHP'de çıkan tartışmalara, Muharrem İnce de katıldı.

Geçtiğimiz günlerde CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun, katıldığı bir etkinlikte Mustafa Kemal Atatürk hakkında yaptığı konuşma tartışılmaya devam ediyor...

Kaftancıoğlu, konuşmasında 3 defa Atatürk'e atfen "Gazi Mustafa Kemal" ismini kullanmıştı.

Kaftancıoğlu'nun Atatürk dememekte ısrar etmesiyle birlikte başta CHP'de olmak üzere tartışmalar başladı.

Tartışmalar sonrası Kaftancıoğlu'nun yanıtı ise “Kişilerin isimlerinden söz ederken belirli alışkanlıklarla bunların özel atıflarla kategorize edilmesine karşıyım. Yıllardır kullandığım gibi bu şekilde ifade etmek kendimi ait hissettiğim bir ifade olduğu için tercih ediyorum.” oldu.

CHP’li Muharrem İnce de Memleket Hareketi gezileri kapsamında geldiği Eskişehir’de, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftanocıoğlu’nun bir konuşmasındaki Gazi Mustafa Kemal söylemine tepki gösterdi.

Muharrem İnce’den Canan Kaftancıoğlu’na Atatürk tepkisi İZLE

BANA AMCA DİYEBİLİRSİNİZ

Kendisine mikrofon uzatan bir kadın muhabire yaşını soran İnce, “Benim adım Muharrem İnce, ben 56 yaşındayım. Siz bana Muharrem diye hitap edemezseniz. Niye? Çünkü ben sizin babanız yaşındayım. Muharrem benim ön adım bir soyadım var. Benden bahsederken Muharrem İnce diyebilirsin, Muharrem Amca diyebilirsin, Muharrem Bey diyebilirsin.

"ATATÜRK'E ATATÜRK DEMEMEK CAHİLLİKTİR"

Mustafa Kemal, Atatürk’ün ön adıdır. Kim oluyor da ister Cumhurbaşkanı, ister il başkanı, kimin haddine Mustafa Kemal demek. Soyadını söylemeye mecbursun. Muharrem İnce’ye bile Muharrem diyemezken Mustafa Kemal Atatürk’e Mustafa Kemal demek kimin haddine. Bu ülkenin kurucusunun adı Gazi Mustafa Kemal Atatürk’tür. Hiç kimse bu lafları edemez, etmemelidir. Ederse cahillikten öte bir şey olur.” dedi.