Muhittin Böcek'in sağlık durumu stabil

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Başhekimliği, son 24 saat içinde Muhittin Böcek'in bulgularının stabil olduğunu bildirdi.

Koronavirüs tedavisi gören Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in sağlık durumuyla ilgili açıklama yapıldı.

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde koronavirüs tanısıyla yoğun bakımda tedavi gören Böcek'in sağlık durumunun stabil olduğu bildirildi.

"OLUMLU GELİŞMELERLE BİRLİKTE DURUMU KRİTİKLİĞİNİ KORUYOR"

Başhekimlik'ten yapılan yazılı açıklamada, Böcek'in yoğun bakımdaki takip ve tedavisinin devam ettiği belirtildi.

Verilen mekanik desteklerin aşamalı olarak azaltılmaya çalışıldığı vurgulanan açıklamada, "Son 24 saat içerisinde bulguları stabil olup, olumlu gelişmeler olmakla birlikte durumu kritikliğini korumaktadır." ifadesine yer verildi.

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42 GÜNDÜR YOĞUN BAKIMDA

Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, sosyal medya hesabından 17 Ağustos'ta yaptığı paylaşımla koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığını duyurmuş, herkese maske, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uyması için uyarıda bulunmuştu.

Hastanede takibi yapılan Böcek, sağlık durumu kötüleşince 7 Eylül'de yoğun bakım ünitesine alınmış, 24 Eylül'de de Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilmişti.

Akciğerlerindeki rahatsızlık nedeniyle solunum kaslarında sorun oluşan Böcek'e daha iyi nefes alabilmesi için trakeostomi (nefes borusuna delik açılması) uygulanmıştı.