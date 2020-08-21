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    Müjde öncesi Berat Albayrak'ın heyecanlandıran paylaşımı

    Müjde öncesi Berat Albayrak'ın heyecanlandıran paylaşımı

    Berat Albayrak, Erdoğan'ın bugün açıklayacağı müjde öncesi sosyal medya hesabından "Surda bir gedik açtık mukaddes mi mukaddes, ey kahpe rüzgar artık ne yandan esersen es" sözlerini paylaştı.
    • Haber Merkezi
    • 21.08.2020 - 11:58
    • Güncelleme : 21.08.2020 - 11:58
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    Müjde öncesi Berat Albayrak'ın heyecanlandıran paylaşımı

    Türkiye'de gözler bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın saat 15.00'te açıklayacağı müjdede.

    Birçok kişi açıklanacak müjdenin ne olacağını büyük bir heyecanla beklerken Cumhurbaşkanlığına yakın kaynaklar verilecek müjdenin doğalgaz olduğunu birçok ajansla paylaştı.

    ALBAYRAK'IN PAYLAŞIMI

    Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak da, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklayacağı müjde öncesi sosyal medya hesabından heyecanlandıran bir paylaşımda bulundu.

    Bakan Albayrak, Necip Fazıl Kısakürek'e ait olan "Surda bir gedik açtık mukaddes mi mukaddes, Ey kahpe rüzgar artık ne yandan esersen es!" mısrayı  paylaşarak güzel günlerin yakın olduğunun haberini verdi.

    Müjde öncesi Berat Albayrak ın heyecanlandıran paylaşımı #1


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