Müjde öncesi Berat Albayrak'ın heyecanlandıran paylaşımı

Berat Albayrak, Erdoğan'ın bugün açıklayacağı müjde öncesi sosyal medya hesabından "Surda bir gedik açtık mukaddes mi mukaddes, ey kahpe rüzgar artık ne yandan esersen es" sözlerini paylaştı.

Türkiye'de gözler bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın saat 15.00'te açıklayacağı müjdede.

Birçok kişi açıklanacak müjdenin ne olacağını büyük bir heyecanla beklerken Cumhurbaşkanlığına yakın kaynaklar verilecek müjdenin doğalgaz olduğunu birçok ajansla paylaştı.

ALBAYRAK'IN PAYLAŞIMI

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak da, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklayacağı müjde öncesi sosyal medya hesabından heyecanlandıran bir paylaşımda bulundu.

Bakan Albayrak, Necip Fazıl Kısakürek'e ait olan "Surda bir gedik açtık mukaddes mi mukaddes, Ey kahpe rüzgar artık ne yandan esersen es!" mısrayı paylaşarak güzel günlerin yakın olduğunun haberini verdi.









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