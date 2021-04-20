Murat Kurum: İklim değişikliğine dur demeliyiz

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, daha iyi bir dünya için iklim değişikliğiyle mücadele edilmesi gerektiğini vurguladı.

Dünya Meteoroloji Örgütü'nün (WMO) 2020 Küresel İklim Raporu'na göre, 2020 şimdiye kadar kaydedilen en sıcak 3 yıldan biri olurken, kasırga, sıcak hava dalgaları, sel ve orman yangınları gibi aşırı hava olayları da dünya genelinde en yüksek seviyelere ulaştı.

2015'ten bu yana geçen 6 yıl ise en sıcak yıllar olarak kayda geçti.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum da sosyal medya hesabından WMO'un raporunu paylaşarak şu ifadelere yer verdi:

"İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İÇİN DEĞİŞMELİYİZ"

"Küresel iklim değişikliğinin etkisiyle dünyamızda hızına yetişemeyeceğimiz değişimler meydana geliyor. Sel, heyelan, hortum gibi afetlerin sayısı; kuraklık ve denizlerdeki ısınma her geçen gün artıyor. 'WMO 2020 Küresel İklim Raporu' bu gerçeği bir kez daha ortaya çıkardı. İklim değişikliğine dur demek için önce biz değişmeliyiz. Havamızı, suyumuzu ve toprağımızı korumak için; daha yeşil ve daha mavi bir dünya için hep birlikte mücadele etmeliyiz."