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    Musa Orhan davası ertelendi

    Siirt’te 18 yaşındaki kıza nitelikli cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla yargılanan eski uzman çavuş Musa Orhan’ın davası ertelendi.
    • İHA
    • 16.10.2020 - 22:35
    • Güncelleme : 16.10.2020 - 22:35
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    Musa Orhan davası ertelendi

    Batman'da 18 yaşındaki İpek Er'in, cinsel saldırıya uğradıktan sonra hayatına son vermesiyle ilgili serbest bırakılan Musa Orhan hakkında yeni karar çıktı.

    Siirt 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanık Musa Orhan, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden katılırken, maktul İpek Er'in annesi Hikmet ve babası Fuat Er ile avukatları salonda hazır bulundu.

    Musa Orhan davası ertelendi VİDEO

    SUSMA HAKKINI KULLANDI

    Batman'da intihar eden İpek Er'e (18) cinsel saldırıda bulunduğu iddia edilen tutuksuz sanık Musa Orhan, duruşmada savunma yapmayıp, susma hakkını kullandı.

    Musa Orhan davası ertelendi #1

    DURUŞMA ERTELENDİ

    Mahkeme heyeti, savunma yapmayan Musa Orhan'ın tutuklanma taleplerinin reddine karar vererek, duruşmayı 25 Şubat 2021 tarihine erteledi.

    Musa Orhan davası ertelendi #2

    GÖREVDEN İHRAÇ EDİLMİŞTİ

    Bakanlıktan yapılan açıklamada,"'Nitelikli cinsel saldırı' suçundan hakkında kovuşturma yürütülen Musa Orhan isimli şahıs, İçişleri Bakanlığı Yüksek Disiplin Kurulu'nun 31.08.2020 tarihli 'devlet memurluğundan çıkarma' cezası verilmesi kararıyla, Jandarma Genel Komutanlığı'ndan ihraç edilmiştir.” ifadelerine yer verilmişti.

    Musa Orhan davası ertelendi #3

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