Muş'ta 175 kişi karantinadan çıktı

Karantina süreci sona eren vatandaşlar, otobüslerle memleketlerine gönderildi.

Muş'ta karantina süresi dolan 175 kişi memleketlerine uğurlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla gerçekleştirilen tahliye operasyonu kapsamında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC)'nden getirilen 175 kişinin, Muş'taki karantina süreci sona erdi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Müştakbaba Öğrenci Yurdu'nda kalan vatandaşların sağlık kontrolleri yapılarak çıkış işlemleri tamamlandı.

175 KİŞİ MEMLEKETLERİNE GÖNDERİLDİ

Kendilerine sunulan hizmetlerden duydukları memnuniyeti dile getiren vatandaşlar, yurt personeli, AFAD, Kızılay ve sağlık çalışanlarına çiçek hediye etti, yurt bahçesinde kurban kestirdi.

Yetkililerin sosyal mesafe kuralına dikkat ederek uğurladığı 175 kişi, dezenfekte edilen otobüslerle memleketlerine gönderildi.

HER TÜRLÜ İHTİYAÇLARI KARŞILANDI

Misafirlerin her türlü ihtiyacını karşıladıklarını ifade eden Muş Gençlik ve Spor Müdürü Emrullah Güler, şöyle konuştu:

"Misafirlerin beslenme, özel talepleri, bilgisayar ihtiyaçları, yurt dışından geldikleri için telefon hatlarının çıkarılması ve noter hizmetine kadar tüm ihtiyaçlarını kurumların ortak çalışmasıyla karşılamaya çalıştık. Misafirlerimiz memnuniyetlerini dile getirerek bize çiçek verdi, Kızılay'a nakdi bağışta bulundu.





KARANTİNA HATIRASI

Ayrıca ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılmak üzere kurban kestirdiler. Hepsi kendini evinde gibi hissetti. Kıbrıs'tan gelen 175 vatandaşımızın adına birer fidan diktik. Adına 'karantina hatırası' dedik. Hepsinin ismini isimliklere yazarak fidanlarına astık, bahçemizde onların hatırasını yaşatmak istedik."

Uğurlamaya, AFAD İl Müdürü Veysi As, Türk Kızılay Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Cengiz Koç, Türk Kızılay Doğu Anadolu Bölge Afet Yönetim Merkezi Müdürü Baran Akar da katıldı.