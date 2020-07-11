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    Muş'ta PKK'ya ait mühimmat ele geçirildi

    Operayonlarda; roketatar mühimmatı, patlayıcı düzenekler ve yaşam malzemesi bulundu.
    • DHA
    • 11.07.2020 - 09:51
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    Muş'ta PKK'ya ait mühimmat ele geçirildi

    Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlar hız kesmeden devam ediyor.

    Muş İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince son dönemde il merkezindeki Şenyayla ile Varto ilçesinin Kolan bölgesinde operasyonlar gerçekleştirildi.

    Operasyonlarda; terör örgütüne ait 3 depo tespit edildi. Depolarda 1 makineli tüfek, 11 el bombası, 33 roketatar mühimmatı, 1269 muhtelif cins ve çapta mühimmat, 11 tüfek şarjörü bulundu.

    MÜHİMMAT VE YAŞAM MALZEMESİ

    Ayrıca 27 elektrikli fünye, 9 el yapımı patlayıcı düzeneği, 2 telsiz, akü, ampermetre, muhtelif miktarda doküman ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

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