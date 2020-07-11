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- Muş'ta PKK'ya ait mühimmat ele geçirildi
Muş'ta PKK'ya ait mühimmat ele geçirildi
Operayonlarda; roketatar mühimmatı, patlayıcı düzenekler ve yaşam malzemesi bulundu.
- DHA
- 11.07.2020 - 09:51
Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlar hız kesmeden devam ediyor.
Muş İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince son dönemde il merkezindeki Şenyayla ile Varto ilçesinin Kolan bölgesinde operasyonlar gerçekleştirildi.
Operasyonlarda; terör örgütüne ait 3 depo tespit edildi. Depolarda 1 makineli tüfek, 11 el bombası, 33 roketatar mühimmatı, 1269 muhtelif cins ve çapta mühimmat, 11 tüfek şarjörü bulundu.
MÜHİMMAT VE YAŞAM MALZEMESİ
Ayrıca 27 elektrikli fünye, 9 el yapımı patlayıcı düzeneği, 2 telsiz, akü, ampermetre, muhtelif miktarda doküman ve yaşam malzemesi ele geçirildi.