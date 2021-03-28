Muş’ta tipide mahsur kalan 45 kişi kurtarıldı

5 saatlik bir çalışmanın ardından araçlara ulaşılırken, herhangi bir sağlık probleminin yaşanmadığı belirtildi.

Muş merkeze bağlı 10 köy ve 22 mezra ulaşımının sağlandığı Üçevler grup köy yolunda, araçlarıyla tipiye yakalananlar, yardım istedi.

Bölgeye sevk edilen Muş İl Özel İdaresi ekipleri, kar kalınlığının 5-6 metreyi bulduğu bölgede araçlara ulaşabilmek için yoğun çaba harcadı.

EKİPLER İMDADA YETİŞTİ

Yaklaşık 5 saatlik bir çalışmanın ardından vatandaşlara ulaşan ekipler, araçları bulunduğu yerden kurtardı.

Bölgeye gelen İl Özel İdaresi Genel Sekreter Yardımcısı Maşallah Yıldız, gazetecilere yaptığı açıklamada, “Üç gün evvel, Üçevler grup köy yolumuzda 3 araç kara saplanmıştı. Araç içerisindeki vatandaşları iş makineleriyle kurtardık ama araçları orada kaldı ve 3 gündür yağış nedeniyle orada bekliyor. Bugün o üç araç ile birlikte köylere giden 7 aracın da, gideceği yere ulaşmasını sağladık.” dedi.

“ARAÇLAR SAĞLAM BİR ŞEKİLDE KURTARILDI”

Ilıca köyünden dönerken araçlarının kara saplandığını ve mahsur kaldıklarını ifade eden vatandaşlardan Mustafa Sezgin de, “Yoğun kar, tipi ve fırtına nedeniyle araçlara ulaşılamadı. Bugün il özel idare ekipleri tarafından araçların bulunduğu bölgeye geldik. Yollar açıldı ve araçlar sağlam bir şekilde kurtarıldı.” ifadelerini kullandı.