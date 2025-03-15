Naci Görür’den korkutan uyarı: Bölgeyi etkileyebilecek büyük bir fay

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), merkez üssü Konya'nın Kulu ilçesinde 4,2 ve 3,6 büyüklüğünde iki ayrı deprem olduğunu açıklamıştı.

Nispeten Türkiye'nin en güvenli illerinden biri sayılan Konya'daki 4,2 ve 3,6'lık depremin ardından yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür'den değerlendirme geldi.

"ESKİŞEHİR DAHİL BÖLGEYİ ETKİLEYEBİLECEK BÜYÜK BİR FAY"

Görür, sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

"Bugün Konya, Tavşancı-Kulu yöresinde 4,2 büyüklükte sığ bir deprem oldu. Haritada belirgin değil ama bu deprem sağ yönlü, yanal atımlı Eskişehir Fay zonunun Tuzgölü’ne doğru devamı üzerinde oldu. Bu fay Eskişehir dahil bölgeyi etkileyebilecek büyük bir fay."

KONYA'DA PEŞ PEŞE DEPREM

Konya'da 4,2 büyüklüğünde deprem oldu. Deprem 11.62 km derinliğinde gerçekleşti. Tavşancalı/Kulu merkezli depreme ilişkin verileri AFAD paylaştı.

Konya bir kez daha sallandı. Kulu merkezli depremin büyüklüğü 3,6 oldu. Deprem 8,85 km derinliğinde meydana geldi.