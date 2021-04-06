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    Narlıkuyu Doğal Sit Alanı'nın koruma statüsü değiştirildi

    Silifke'deki Narlıkuyu Doğal Sit Alanı "kesin korunacak hassas alan" ilan edildi.
    • AA
    • 06.04.2021 - 06:38
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    Narlıkuyu Doğal Sit Alanı'nın koruma statüsü değiştirildi

    Mersin'in Silifke ilçesi sınırları içerisinde yer alan Narlıkuyu Doğal Sit Alanı'nın koruma statüsü değiştirildi.

    RESMİ GAZETEDE YAYINLANDI

    Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararı ile Narlıkuyu Doğal Sit Alanı'nın koruma statüsünün yeniden değerlendirilmesi sonucu, sınır ve koordinatları belirlenen alanın kesin korunacak hassas alan olarak tescil ve ilan edilmesine karar verildi.

    Kararda, kesin korunacak hassas alanın krokisi ile coğrafi sınır ve koordinatlarına ilişkin bilgiler de yer aldı.

    Narlıkuyu Doğal Sit Alanı nın koruma statüsü değiştirildi #1

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