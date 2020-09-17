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    NATO'da Türkiye ile Yunanistan'dan 4'üncü teknik toplantı

    Askeri heyetler arasındaki toplantıda, 'Ayrıştırma Usulleri'nin ele alındığı bildirildi. Bir sonraki toplantı önümüzdeki hafta gerçekleştirilecek.
    • AA
    • 17.09.2020 - 12:02
    • Güncelleme : 17.09.2020 - 12:02
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    NATO'da Türkiye ile Yunanistan'dan 4'üncü teknik toplantı

    Türkiye ile Yunanistan arasındaki toplantılar devam ediyor.

    Bu kapsamda toplantıların 4'üncüsü NATO Karargahı'nda gerçekleştirildi.

    Konuyla ilgili açıklama Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) geldi.

    NATO'DA TÜRKİYE-YUNANİSTAN TOPLANTISI

    Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasında 'Ayrıştırma Usulleri'nin ele alınacağı teknik toplantıların 4'üncüsü NATO Karargahı'nda başlamıştır." ifadesine yer verildi.

    BİR SONRAKİ TOPLANTI GELECEK HAFTA

    MSB, Yunanistan ile bir sonraki toplantının gelecek hafta yapılacağını bildirdi.

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