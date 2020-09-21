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    Niğde’de deprem oldu, Konya’da 10 ev hasar gördü

    Niğde'nin Bor ilçesinde meydana gelen 5.1 büyüklüğündeki depremin hissedildiği Konya'nın Emirgazi ilçesi Demirci Mahallesi'nde 10 evde hasar oluştu. Evleri ağır hasar gören 2 aile için çadır kuruldu.
    • DHA
    • 21.09.2020 - 14:50
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    Niğde’de deprem oldu, Konya’da 10 ev hasar gördü

    Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'nın dün saat 22.08'de merkez üssünü Niğde’nin Bor ilçesi olarak saptadığı 5.1 büyüklüğündeki deprem, Konya'nın Emirgazi ve Ereğli ilçelerinde de hissedildi.

    Emirgazi ilçesi Demirci Mahallesi'nde, ilk belirlemelere göre 10 evde hasar meydana geldi.

    2 AİLE İÇİN ÇADIR KURULDU

    Emirgazi Kaymakamı Mehmet Faruk Saygın, beraberindeki heyetle mahallede incelemede bulunup, evi hasar gören ailelerle görüştü. Ağır hasarlı olan ve evlerine girilmesine izin verilmeyen 2 ailenin, evlerinin önüne Emirgazi Belediyesi tarafından barınmaları için çadır kuruldu.

    Niğde’de deprem oldu, Konya’da 10 ev hasar gördü #1

    “KİMSENİN BURNU KANAMADAN KURTULDUK”

    Ailesiyle çadıra yerleşen Ayhan Özay, “Evde televizyon izlerken, birden evin hasırından tozlar döküldüğünü ve lambanın sallandığını görünce dışarıya koştuk. Bu sırada elektrikler kesildi. Korku içinde kendimizi dışarı zor attık. Komşulara koştum, acaba yıkılan ev var mı diye. Şükürler olsun kimsenin burnu kanamadan kurtulduk. Lakin evlerde çatlaklar meydana geldi.” diye konuştu.

    Niğde’de deprem oldu, Konya’da 10 ev hasar gördü #2

    Niğde’de deprem oldu, Konya’da 10 ev hasar gördü #3

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