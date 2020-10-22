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    Niğde'de maske cezasından kaçma girişimi

    Niğde'de, maskesini doğru kullanmadığı için durdurulan şahıs, para cezası kesileceğini duyunca kaçmaya çalıştı.
    • DHA
    • 22.10.2020 - 12:20
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    Niğde'de maske cezasından kaçma girişimi

     

    Niğde kent merkezinde denetim yapan polis ekipleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında maskesini düzgün takmayan 36 yaşındaki S.İ.'yi durdurdu.

    S.İ., maske kuralını ihlal ettiği gerekçesiyle polisin para cezası uygulayacağını belirtmesi üzerine kimliğini vermek istemedi.

    KAÇIŞI BEKÇİ ENGELLEDİ

    Polise direnen S.İ., ekibin anlık dalgınlığından yararlanarak, kaçmaya başladı. S.İ., ekipte görevli bekçi tarafından kısa sürede kovalamaca sonucu yakalandı.

    Niğde de maske cezasından kaçma girişimi #1

    Bekçinin, kovalamaca sırasında elinden hafif yaralandığı belirtildi. Gözaltına alınan S.İ. hakkında 'görevli memura mukavemet' suçundan işlem başlatılırken, maske takmadığı için de 900 lira ceza uygulandı.

    Niğde de maske cezasından kaçma girişimi #2

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