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    Normalleşme sabahında İstanbul’da yoğunluk

    Normalleşme sürecinin ilk gününde sabah trafiğinde yoğunluk yaşanıyor. 07.45 itibariyle trafik yoğunluğu yüzde 30'a ulaştı.
    • AA
    • 01.06.2020 - 09:08
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    Normalleşme sabahında İstanbul’da yoğunluk

    İstanbul'da trafik hafta sonu için uygulanan kısıtlamanın bitmesi ve normalleşme sürecinin başlanmasıyla sabah saatlerinde koronavirüsten önceki alışılmış yoğunluğuna döndü

    Korona nedeniyle bir süredir İstanbul trafiğinde gözle görülür bir azalma yaşanmıştı. Ancak hafta sonu için uygulanan kısıtlamanın bitmesi ve normalleşme sürecinin başlamasıyla sabah saatlerinde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde kaydedilen görüntülerde trafiğin eski günlerine dönüş sinyali verdiği görüldü.

    YASAKLARIN KALKMASIYLA NORMALE DÖNÜLDÜ

    Salgınla mücadele kapsamında geçici olarak kapanan iş yerlerinin normalleşme adımları kapsamında bugün itibariyle açılacak olmasıyla vatandaşlar, yola koyuldu. Normalleşme adımlarının olduğu ilk günün sabahında vatandaşlar yoğunluk oluşturdu.

    TRAFİKTE YOĞUNLUK

    Sokağa çıkma yasağı kapsamında bulunmayan 65 yaş ve altı ile 18 yaş üstü vatandaşlar işe gitmek için sabah saatlerinden itibaren işe gitmeye başladı. Kimi vatandaşlar kendi araçlarıyla kimi vatandaşlar da toplu taşıma araçlarını kullanarak işe gitmeye çalıştı.

    Salgınla mücadelede kapsamında uygulanan kısıtlama boyunca boş kalan meydanlarda ve caddelerde hareketlilik başlarken, yollar da trafik yoğunluğu oluştu.

    Trafik yoğunluğu yüzde 30'a ulaştı.

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