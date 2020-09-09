Norveç merkezli enerji kurumu, Karadeniz'de bulunan gazı teyit etti

Türkiye'nin tarihi doğalgaz keşfi, Norveç merkezli bağımsız enerji kurumu tarafından teyit edilerek, Türkiye'yi 21 milyar dolar ithalat yükünden kurtarabileceği vurgulandı.

Türkiye'nin sondaj gemisi Fatih, Karadeniz'de 320 milyar metreküplük doğalgaz rezervi keşfederek büyük bir hayalin başlangıcına imza atmıştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan müjdeyi 21 Ağustos'ta vermiş ve bütün Türkiye'yi sevince boğmuştu.

Tarihi buluşu hazmedemeyenler, gazın bulunamadığı, bulunsa bile çıkarılamayacağı, Türk ekonomisine katkı sağlayamayacağı gibi iddialar ortaya attı.

Türkiye içinde bile bu tarihi buluşu alkışlamaktan çekinenler çıksa da, doğalgaz keşfi Norveçli bağımsız enerji kurumu tarafından yayınlanan bir raporla teyit edildi.

"21 MİLYAR İTHALATTAN KURTARACAK"

Keşfin, Türkiye'yi gelecekte 21 milyar dolarlık bir ithalat yükünden kurtaracağı öngörülen raporda "Rystad Energy'nin tahminlerine göre, Türkiye'nin Tuna-1 gaz keşfinin gelecekteki gelişimi, sondajı ve ileri testler sırasında belirlenecek olan alana bağlı olarak, ülkeyi 21 milyar dolar kadar ithalat maliyetlerinden kurtarabilir. Küresel gaz fiyatları ve ithalat maliyetlerinin önümüzdeki yıllarda artması beklendiğinden, bu tutar daha da yüksek olabilir." ifadelerine yer verildi.