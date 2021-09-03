OGM: 9 ildeki tüm yangınlar söndürüldü

Orman Genel Müdürlüğü, yurdun dört bir yanındaki 9 ildeki yangınların kontrol altına alındığını ve Tunceli bölgesinde 5 bölgedeki yangınların tamamının söndürüldüğü bildirdi.

OGM'den yangınlara ilişkim açıklama geldi.

Yapılan açıklamada, "Tunceli Pülümür ve Nazımiye'de devam eden yangınlar, kontrol altına aldı. Ayrıca İstanbul, Tekirdağ, Antalya, Denizli, Diyarbakır, Adana, Kars, Muğla başta olmak üzere yaşanan 14 orman ve 11 kırsal alan yangınının tamamı kontrol altına alındı" ifadelerine yer verildi.

2 HELİKOPTER VE 1 UÇAK KONTROL ALTINA ALINDI

Tunceli'de kontrol altına alınan yangınlara ilişkin ise, "Tunceli ili Hozat ilçesi Hozat Ovacık arasındaki özel güvenlik bölgesi olarak ilan edilen alanda yaşanan ve tamamı kontrol altına alınan yangınlara toplamda 2 helikopter, 1 uçak, işletme müdürlüğümüze ait 5 arazöz, 5 ilk müdahale aracı ve 2 dozer ve 2 greyder ve 60 personel ile müdahale edildi.

HERHANGİ BİR CAN KAYBI YAŞANMADI

Son olarak Pülümür ve Nazımiye'deki yangınlara müdahalelerde arazinin dağlık ve ormanının çok sık olmasından dolayı yangını önlemek adına ekiplerimiz 30 km yol ve 25 kilometre de yangın emniyet şeridi açtı. Yerleşim yerlerini tehdit etmeyen ve herhangi bir can kaybının yaşanmadığı yangınların tamamı yangın söndürme ekiplerimizin üstün çabası ile söndürüldü ve soğutma çalışmalarına başlandı." denildi.