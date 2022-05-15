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    Ömer Çelik, Cahit Özkan'ın açıklamalarını yorumladı

    AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan’ın BAE ile Türkiye arasındaki ilişkilere dair açıklamalarına AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten düzeltme geldi.
    • Haber Merkezi
    • 15.05.2022 - 03:55
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    Ömer Çelik, Cahit Özkan'ın açıklamalarını yorumladı

    AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Grup başkanvekili Cahit Özkan’ın bir youtube kanalında sarf ettiği sözler hakkında sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

    "Beyanları partimizin görüşlerini yansıtmıyor"

    Çelik açıklamasında, “Grup Başkanvekilimiz Sn. Cahit Özkan’ın Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri ilişkilerine dair beyanları partimizin görüşlerini yansıtmamaktadır. Türkiye-BAE ilişkileri Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve BAE Devlet Başkanı Muhammed bin Zayed El Nahyan’ın ortak iradesiyle karşılıklı güven ve saygıya dayalı olarak ilerlemektedir” dedi.

    Ömer Çelik, Cahit Özkan ın açıklamalarını yorumladı #1

    "BAE baktı ki Türkiye'ye diz çöktüremiyor"

    Özkan ise şunları söylemişti: “Benim şöyle bakmam lazım… Belki de Birleşik Arap Emirlikleri baktı ki Türkiye’ye diz çöktüremiyor, baktı ki Türkiye’nin istiklalini engelleyemiyor, baktı ki Türkiye’ye dayanmadan, Türkiye’yle birlikte yürümeden bölgesel ve küresel anlamda kendi menfaatlerinin aleyhine bazı şeyler ortaya çıkıyor, o zaman Birleşik Arap Emirlikleri -ben böyle okuyorum çünkü- teslim oldu. İşte güvenli enerji arzının Türkiye olmadan olamayacağını uluslararası toplum kabul etti.”

    Ömer Çelik, Cahit Özkan ın açıklamalarını yorumladı #2


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