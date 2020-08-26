Optimar'ın Cumhurbaşkanı kim olsun anketi

Optimar'ın Cumhurbaşkanı kim olsun anketi

Bu pazar cumhurbaşkanlığı seçimi olsa anketinde Cumhurbaşkanı Erdoğan, rakiplerine fark attı.

Türkiye'de partilerin gündemi erken seçim...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Erken seçim yok." diyerek son noktayı koymuştu. Ancak erken seçim tartışmaları, birçok partinin gündeminden düşmedi.

Optimar, Türkiye'nin Ağustos 2020 anketinden çarpıcı sonuçlar çıktı.

Ankete katılanlara "Bu pazar seçim olsa kime oy verirsiniz?" sorusu yönlendirildi.

Yapılan ankette Cumhurbaşkanı Erdoğan ile başka bir aday karşılaştırıldı.

Sonuçlar ise şu şekilde;

ERDOĞAN MI GÜL MÜ

Erdoğan’a oy veririm diyenlerin oranı yüzde 44.3. Abdullah Gül’e oy veririm diyenlerin oranı yüzde 21.3.

ERDOĞAN MI İNCE Mİ

Erdoğan diyenlerin oranı yüzde 44.5. Muharrem İnce diyenlerin oranı yüzde 33.5.

ERDOĞAN MI İMAMOĞLU MU

Erdoğan yüzde 45.1 alırken İmamoğlu yüzde 36.8 olarak çıkıyor.

ERDOĞAN MI YAVAŞ MI

Erdoğan diyenler yüzde 44.5. Mansur Yavaş diyenlerin oranı yüzde 36.7.