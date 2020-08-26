Optimar'ın Cumhurbaşkanı kim olsun anketi
- Haber Merkezi
- 26.08.2020 - 10:29
Türkiye'de partilerin gündemi erken seçim...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Erken seçim yok." diyerek son noktayı koymuştu. Ancak erken seçim tartışmaları, birçok partinin gündeminden düşmedi.
Optimar, Türkiye'nin Ağustos 2020 anketinden çarpıcı sonuçlar çıktı.
Ankete katılanlara "Bu pazar seçim olsa kime oy verirsiniz?" sorusu yönlendirildi.
Yapılan ankette Cumhurbaşkanı Erdoğan ile başka bir aday karşılaştırıldı.
Sonuçlar ise şu şekilde;
ERDOĞAN MI GÜL MÜ
Erdoğan’a oy veririm diyenlerin oranı yüzde 44.3. Abdullah Gül’e oy veririm diyenlerin oranı yüzde 21.3.
ERDOĞAN MI İNCE Mİ
Erdoğan diyenlerin oranı yüzde 44.5. Muharrem İnce diyenlerin oranı yüzde 33.5.
ERDOĞAN MI İMAMOĞLU MU
Erdoğan yüzde 45.1 alırken İmamoğlu yüzde 36.8 olarak çıkıyor.
ERDOĞAN MI YAVAŞ MI
Erdoğan diyenler yüzde 44.5. Mansur Yavaş diyenlerin oranı yüzde 36.7.