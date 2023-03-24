Ordu Çevre Yolu'nda çalışmalar sürüyor: İki şehrin arasını 10 dakikaya düşürecek 45 dakikalık Ordu-Giresun arasını 10 dakikaya düşürecek olan Ordu Çevre Yolu'nda çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Projenin ilk etabı, Karadeniz Sahil Yolu Projesi çerçevesinde, 2019 yılında tamamlanarak hizmete açılmıştı.

İHA

'Türkiye'nin en pahalı çevre yolu projesi' olarak değerlendirilen ve ilk etabı 4 yıl önce tamamlanarak hizmete açılan, Ordu Çevre Yolu'nun ikinci etabında çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.

11 milyar TL'lik proje, 21,4 km uzunluğunda

Toplam proje bedeli 10 milyar 999 milyon TL olan, 21,4 kilometre uzunluğa, 6 adet tünel, 11 adet çift köprü, 5 adet tek köprü, 7 adet farklı seviyeli kavşağa sahip olan Ordu Çevre Yolu projesinin ikinci etabında yer alan, 440 metre uzunluğundaki çift tüplü Akçetepe-1 Tüneli'nde son perde geçen yıl kaldırılırken, yine Akçatepe-2 Tüneli'nde çalışmalarda sona gelindi.

Toplamda, 9 bin 492 metre uzunluğunda 6 çift tüp tünel, 3 bin 676 metre uzunluğunda 11 çift köprü ile birlikte 414 metre uzunluğunda 5 tek köprü ve farklı seviyeli kavşağın yer aldığı Ordu Çevre Yolu projesinin 11 kilometrelik ilk bölümü, 3 Mart 2019 tarihinde düzenlenen törenle hizmete açılmıştı.

Ordu trafiğinde rahatlama sağladı

Birinci etabı açılmasına rağmen Ordu trafiğini ciddi oranda rahatlatan yol, şehir içinde araç yoğunluğunu da azaltıyor. Transit geçişleri hızlandıran proje, 2. etabın da tamamlanması ile şuanda 40-45 dakika olan yol mesafesini 10 dakikaya kadar indirecek. Projenin tamamlanması ile birlikte bir yılda yaklaşık 230 milyon liralık tasarruf sağlanması hedefleniyor.

Ordu Şehir Hastanesi’ne bağlantı noktaları var

Ordu Üniversitesi ve yapımı devam eden Ordu Şehir Hastanesi'ne de bağlantısı bulunan yol, hem ulaşımı kolaylaştıracak hem de şehrin trafik akışını kolaylaştıracak.

"Çalışmalar hızlı bir şekilde sürüyor"

Yoldaki çalışmalar hakkında bilgi veren Eskipazar Mahalle Muhtarı İlhan Karaağaç şunları söyledi:

“Buranın yapılışı ilk olarak 2006 yılında başladı. Şuanda çalışmalar devam ediyor. Eskipazar Mahallesi’nde olan 700 metre uzunluğundaki giriş tüneli tamamlandı, Melet Irmağı tarafındaki viyadüklerde ise yoğun çalışma sürüyor. Devletimiz ödenekleri hızlı bir şekilde gönderiyor ve çalışmalar sürüyor. Burada Melet Irmağı tarafındaki köprüde ufak çaplı bir sorun var, orası çözüldüğünde açılmış olacak”

“Giresun ile burası 10 dakikaya inecek”

Muhtar Karaağaç, Giresun ile Ordu arasının çevreyolunun tam olarak faaliyete geçmesinin ardından 10 dakikaya ineceğine dikkat çekerek şöyle dedi:

“Halkın hizmetine açıldıktan sonra büyük araç şoförleri için de çok iyi olacak. Mesafe kısalacağı için yakıt tasarrufu da sağlanacak. İnşallah kısa zamanda çalışmalar bittiğinde güzel olacak”

"Trafik sorunu kalmayacak"

Yapım çalışmaları devam eden Ordu Şehir Hastanesi’ne de bağlantılı olacak olan Ordu Çevre Yolu'nun trafiği ciddi oranda rahatlatacağını söyleyen Karaağaç şunları söyledi: