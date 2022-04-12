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    Ordu'da açık unutulan şebeke borusu caddeyi göle çevirdi

    Ordu'da şebeke suyu hattı değişim çalışması sırasında borunun ağzının açık unutulması sonrası verilen tazyikli su caddeyi sular altında bıraktı.
    • 12.04.2022 - 21:01
    • Güncelleme : 12.04.2022 - 21:31
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    Ordu'da açık unutulan şebeke borusu caddeyi göle çevirdi

    Ordu'nun Ünye ilçesi Ortayılmazlar Mahallesi Türbe Caddesi üzerinde müteahhit firmanın, yeni şebeke suyu hattı değiştirmesi yaptığı sırada, eski hattın bağlanmaması sonucu verilen su caddede birikinti oluşturdu.

    Caddenin ortasında çökme yaşandı

    Açık olan boruya bağlanmayan yeni şebeke hattının meydana getirdiği su caddeyi göle çevirirken, caddenin ortası ise taşkın nedeniyle çöktü.

    İHA'nın haberine göre, Karadeniz Devlet Sahil Yolu'na kadar ulaşan taşkın trafikte ise vatandaşlara zor anlar yaşattı.

    Cadde üzerine gerekli tedbirleri alan ve kısa süreli yolu trafiğe kapatan Ordu Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü ekipleri alanda çalışma yapması sonrası yol yeniden trafiğe açılırken, ekipler daha sonra göçük olan yolu kepçe yardımıyla kapattı.

    Ordu'da açık unutulan şebeke borusu caddeyi göle çevirdi VİDEO

    Ordu da açık unutulan şebeke borusu caddeyi göle çevirdi #1

    Ordu da açık unutulan şebeke borusu caddeyi göle çevirdi #2

    Ordu da açık unutulan şebeke borusu caddeyi göle çevirdi #3

    Ordu da açık unutulan şebeke borusu caddeyi göle çevirdi #4


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