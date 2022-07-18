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    Ordu'da debisi yükselen derede mahsur kalanlar kurtarıldı

    Ordu'da aşırı sağanaklar etkisini gösterdi. Adem Arslan traktörüyle debisi yükselen derede mahsur kaldı. Arslan, olay yerine gelen ekiplerin müdahalesiyle kıyıya çekildi.
    • 18.07.2022 - 22:40
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    Ordu'da debisi yükselen derede mahsur kalanlar kurtarıldı

    Ordu'da Perşembe ilçesinin Efirli Mahallesi'nde traktörün kirlenen lastiklerini temizlemek için dereye giren Adem Arslan, sağanak nedeniyle debisi yükselerek şiddetli akan derede akıntıya kapıldı.

    Kurtarılmayı bekledi

    Bu sırada traktör sürüklenerek devrildi. Derenin artasındaki tümseğe takılan traktörün üzerine çıkan Arslan kurtarılmayı bekledi.

    İHA'nın haberine göre, çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    Ordu'da debisi yükselen derede mahsur kalanlar kurtarıldı - Video

    Halat yardımıyla kurtarıldı

    Ekipler traktör üzerinde mahsur kalan sürücüyü halat yardımıyla çekerek kıyıya çıkardı. Sağlık durumu iyi olan sürücü, kontrol amaçlı ambulansa alındı.

    Ordu da debisi yükselen derede mahsur kalanlar kurtarıldı #1


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