Ordu'da debisi yükselen derede mahsur kalanlar kurtarıldı
Ordu'da aşırı sağanaklar etkisini gösterdi. Adem Arslan traktörüyle debisi yükselen derede mahsur kaldı. Arslan, olay yerine gelen ekiplerin müdahalesiyle kıyıya çekildi.
- 18.07.2022 - 22:40
Ordu'da Perşembe ilçesinin Efirli Mahallesi'nde traktörün kirlenen lastiklerini temizlemek için dereye giren Adem Arslan, sağanak nedeniyle debisi yükselerek şiddetli akan derede akıntıya kapıldı.
Kurtarılmayı bekledi
Bu sırada traktör sürüklenerek devrildi. Derenin artasındaki tümseğe takılan traktörün üzerine çıkan Arslan kurtarılmayı bekledi.
İHA'nın haberine göre, çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ordu'da debisi yükselen derede mahsur kalanlar kurtarıldı - Video
Halat yardımıyla kurtarıldı
Ekipler traktör üzerinde mahsur kalan sürücüyü halat yardımıyla çekerek kıyıya çıkardı. Sağlık durumu iyi olan sürücü, kontrol amaçlı ambulansa alındı.