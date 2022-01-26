Ordu’da kar insan boyunu geçti

Kentte kar yağışı sonrası renkli görüntüler ortaya çıktı. Akkuş ilçesinde bir vatandaş karın içerisine girerek boy verdi. Sadece elleri gözüken vatandaşın o fotoğrafı, sosyal medyada ilgi gördü.

Türkiye'nin birçok noktasında devam eden kar yağışı, Ordu’da da etkisini sürdürüyor.

İl genelinde ortalama kar kalığı 79 santim olarak ölçülürken, bazı içlerde kalınlık 2 metreye yaklaştı.

464 araç ve iş makinesi, 533 personelle karla mücadele çalışmaları başlatan Büyükşehir Belediyesi, ulaşıma kapanan 140 mahalle ve grup yolunun tamamını ulaşıma açtı.

MAHALLELERDE ELEKTRİKLER GİTTİ

15 mahallede elektrik arızasının meydana geldiği kentte, 10 mahalle ile de iletişim kesildi.

Ekiplerin yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle kapanan yollara müdahalesi sürerken, hava sıcaklığının hissedilir derecede azalmasıyla birlikte oluşması muhtemel buzlanmalara karşı tuzlama çalışmalarına ağırlık verdi.

BİR VATANDAŞ KARDA BOY VERDİ

Ordu’yu etkisi altına alan kar yağışı, yüksek kesimlerde de şiddetini artırdı.

Akkuş ilçesine bağlı Kertil bölgesinde kar kalınlığı insan boyunu geçti.

Beyaz örtüyle kaplanan bölgede karın içerisine giren bir kişi, boy verdi.

GÖREN PAYLAŞTI

Kafasının üstüne kadar kara gömülen ve sadece elleri gözüken vatandaş, o anı gösteren fotoğraf karesini sosyal medyada paylaştı.

Bu anları gören sosyal medya kullanıcıları şaşkınlıklarını ifade ederken, kimileri ise fotoğrafı paylaştı.