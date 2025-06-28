Ordu’da sokak hayvanları için örnek proje

Orta ve Doğu Karadeniz’in en kapsamlı Sahipsiz Sokak Hayvanları Barınağı ve Rehabilitasyon Merkezi’ne sahip olan Ordu Büyükşehir Belediyesi (OBB), sahipsiz hayvanların korunması, tedavisi ve sağlıklı koşullarda yaşamlarını sürdürebilmesi için önemli bir çalışmayı hayata geçiriyor.

800 HAYVAN KAPASİTELİ MODERN ALAN

Altınordu ilçesi Karapınar Mahallesi’nde bulunan barınakta başlatılan kapasite artırımı ve modernizasyon çalışmalarıyla mevcut 500 hayvan kapasitesi 800’e çıkarılıyor. 1000 metrekarelik doğal yaşam alanında yürütülen inşaatın yüzde 70’i tamamlanırken, hayvanların konforu için alttan ısıtmalı yeni kulübeler de inşa ediliyor.

AMELİYATHANE VE ÖZEL BAKIM ALANLARIYLA DONATILIYOR

Barınakta ayrıca 21 karşılama ünitesi, 10 farklı doğal yaşam alanı ve ameliyat sonrası hayvanların ilk 24 saatlerini geçirebileceği 150 kapasiteli özel bakım alanı da oluşturuluyor. Projenin yıl sonuna kadar tamamlanarak hizmete alınması planlanıyor.

Ordu Büyükşehir Belediyesi, 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında yürüttüğü bu projeyle hem sokak hayvanlarına modern yaşam alanları sunuyor hem de örnek bir sosyal sorumluluk çalışmasına imza atıyor.