Ordu'da yaralı maymun koruma altına alındı

İnşaatta bulunan yavru maymun, Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri tarafından koruma altına alındı. Maymun tedavisinin ardından en yakın hayvanat bahçesine teslim edilecek.

Ordu’nun Ünye ilçesine bağlı Atatürk Mahallesi Zambak Sokak üzerindeki bir inşaatta maymun görenler ihbarda bulundu.

İhbar üzerine bölgeye polis ve Doğa Koruma Milli Parklar Ünye Şefliği ekipleri sevk edildi.

İnşaatta arama yapan görevliler, yaralı olduğu anlaşılan maymunu yakalayarak veterinere götürdü. Yapılan sağlık kontrolünde maymunun çenesinden yaralandığı belirlendi.

“MUZ VERDİK, SAĞLIĞI YERİNDE”

Ev ortamında bakılması ve beslenilmesinin yasak olduğu öğrenilen maymunun, 3 yaşlarında olduğu tahmin ediliyor.

Veterinet Hekim Ali Güngör, "Çene altında bir yırtılma var. Onun da nedeninin bir yerden atlarken olabileceğini tahmin ediyoruz. Muz verdik. Sağlığı yerinde." dedi.

HAYVANAT BAHÇESİNE TESLİM EDİLECEK

Maymunun koruma altına alındığını belirten DKMP Ünye Şefi Saygın Yıldırım, tedavisinin ardından en yakın hayvanat bahçesine teslim edilmesi için irtibata geçileceğini ifade etti.