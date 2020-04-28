Orta Asya'dan yük getiren şoförlere korona düzenlemesi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, tır şoförleriyle ilgili yapılan düzenlemenin detaylarını anlattı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, koronavirüs tedbirleriyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Bakan Karaismailoğlu, ekonominin koronavirüs salgını sürecinden en az zararla etkilenmesi için çalıştıklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le geçen hafta yaptığı telefon görüşmesine değinen Karaismailoğlu, ticari amaçla yük getiren şoförlere ilişkin 14 günlük karantina süresinin indirilmesi konusunun değerlendirildiğini belirtti.

TİCARETTE SALGIN SONRASI DÖNEM İÇİN HAZIRLIK

Bakan Karaismailoğlu, söz konusu görüşmenin ardından Rusya Ulaştırma Bakanı ve Kazakistan Altyapı Bakanı başta olmak üzere ilgili Bakanlarla görüşmeleri yaptıklarını açıkladı.

14 günlük karantina süresinin 72 saate indirilmesi konusunda mutabakata varıldığını bildiren Karaismailoğlu, konuyla ilgili genelgenin yayınlandığını açıkladı.

ORTA ASYA'DAN YÜK GETİREN ŞOFÖRLER İÇİN DÜZENLEME

Genelgeye göre, Rusya ve Kazakistan başta olmak üzere Orta Asya’dan gelen yabancı ve Türk uyruklu araç şoförlerine, Türkiye’ye girişlerinden itibaren en geç 72 saat içerisinde ülkeden tekrar çıkış yapmaları ve belirlenen kurallara uymaları halinde 14 günlük karantina süresi uygulanmayacak.

72 SAATLİK SÜREDE...

Karaismailoğlu, açıklamasında, "Genelgeye göre ülke içinde bulunduğu 72 saatlik süre içerisinde, solunum sistemi enfeksiyon belirti ve bulguları geliştiğinde, en yakın sağlık kuruluşuna maske ile başvuracağını taahhüt edecektir.

Türk şoförlerimiz ise 72 saat içerisinde çıkış yapmayacaklarını beyan etmeleri halinde, ikametgâhlarında 14 günlük ev karantinasında kalacaktır." bilgisini paylaştı.

KORONA BELİRTİLERİ GÖSTERENLERE GEÇİŞ İZNİ YOK

Koronavirüs belirtilerinin olduğu şoförlere geçiş izni verilmeyeceğini belirten Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, ülkeye giriş yapan tüm araçların ve kişilerin dezenfeksiyon işlemine tabi tutulmasına devam edileceğini bildirdi.

ARAÇLAR TAKİP EDİLECEK

Karaismailoğlu, yurda giren şoförler ihtiyaç halinde devlet tarafından belirlenen mola yerlerinde durabileceğini ve söz konusu araçların İçişleri Bakanlığı’na bağlı birimlerce ve Araç Takip Sistemi ile takip edileceğini söyledi.

Karaismailoğlu, Türk ve yabancı şoförler için belirlenecek mola güzergâhlarında ilgili Valilik ve Kaymakamlıklar tarafından gerekli sağlık ve güvenlik tedbirlerinin alınacağını aktardı.

Bakan Karaismailoğlu, şoförlerin zaruri haller dışında duraklama ve bekleme yapmalarının yasak olduğunu sözlerine ekledi.