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    Osmaniye'de dereye lastik atıldı: Çevre kirliliği yaşandı

    Osmaniye'de Karaçay Deresi’ne onlarca otomobil, kamyon ve ağır iş makinesi lastikleri atıldı. Çevrede oluşan kirlilik ise balık ölümlerine sebep oldu.
    • 09.09.2022 - 23:40
    • Güncelleme : 09.09.2022 - 23:50
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    Osmaniye'de dereye lastik atıldı: Çevre kirliliği yaşandı

    Osmaniye'nin Toprakkale ilçesi Kumarlı Mahallesi’nden geçen Karaçay Deresi’ne kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce onlarca otomobil, kamyon ve ağır iş makinesi lastikleri atıldı.

    Atılan lastikler çevre kirliliği yarattı

    Lastikleri dere kenarına ve suyun içerisine atanlar merak konusu olurken yaşanan çevre kirliği kameralara yansıdı. Bazı lastikler de su içerisine gömülürken, suyun içerisindeki lastiklerin kenarlarında gerçekleşen balık ölümleri de dikkat çekti.

    Osmaniye'de dereye lastik atıldı: Çevre kirliliği yaşandı - Video

    Osmaniye de dereye lastik atıldı: Çevre kirliliği yaşandı #1

    "Balık ölümlerine de rastladık"

    İHA'nın haberine göre, dere yatığına onlarca lastiğin atıldığını söyleyen Selçuk Kaya, “Osmaniye’nin Toprakkale ilçesine bağlı Kumarlı Mahallesi mevkiinde bulunan Karaçay Dere yatağındayız. Burada çevre katliamına şahit olduk. Onlarca otomobil, kamyon ve ağır iş makineleri lastiklerinin dere yatağına ve dere içerisindeki suyun içerisine atıldığını gördük. Yaşanılan çevre kirliliği üzücü bir durum olsa da onunla birlikte suyun içerisindeki lastiklerin kenarlarında da balık ölümlerine rastladık. Bu lastiklerin burada olmaması gerekiyor” diye konuştu.

    Osmaniye de dereye lastik atıldı: Çevre kirliliği yaşandı #2

    Osmaniye de dereye lastik atıldı: Çevre kirliliği yaşandı #3

    Osmaniye de dereye lastik atıldı: Çevre kirliliği yaşandı #4


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