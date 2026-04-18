Osmaniye’de fırtına hayatı felç etti: Devrilen ağaçlar yolları kapattı

Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde akşam saatlerinde başlayan şiddetli rüzgar, gece boyunca etkisini artırarak günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

AĞAÇLAR DEVRİLDİ, YOLLAR KAPANDI

İlçe genelinde etkili olan fırtına nedeniyle birçok noktada ağaçlar devrildi. Yola düşen ağaçlar bazı cadde ve sokakları trafiğe kapatarak ulaşımı aksattı.

EKİPLER GECE BOYUNCA SAHADAYDI

İhbarların ardından Düziçi Belediyesi ekipleri bölgeye sevk edildi. İtfaiye ve belediye personeli, devrilen ağaçları keserek kaldırdı ve kapanan yolları yeniden ulaşıma açtı.

Fırtına nedeniyle herhangi bir can kaybı ya da ciddi yaralanma yaşanmazken, bölgede maddi hasar meydana geldi.

Yetkililer, olumsuz hava koşullarının etkilerinin tamamen giderilmesi için ekiplerin sahadaki çalışmalarını sürdürdüğünü bildirdi.