Osmaniye'de şişkin ay görüntülendi

Osmaniye'de ayın ilk dördün hali olarak bilinen şişkin ay, seyir keyfi bol görüntüler ortaya çıkardı.

Ayın evreleri olan ilk dördün ile dolunay arasında oluşan şişkin ay Osmaniye semalarında görsel şölen sundu.

Kartpostallık görüntüler

Gökyüzünde parlaklığıyla göz kamaştıran şişkin ay, ortaya kartpostallık görüntüler çıkardı.





Şişkin aya ilgi yoğundu

İHA'nın haberine göre, ayın ilk dördün hali gökyüzünde seyri doyumsuz görüntüler oluştururken ortaya çıkan manzara da izleyenleri mest etti.



