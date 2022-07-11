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    Osmaniye'de şişkin ay görüntülendi

    Osmaniye'de ayın ilk dördün hali olarak bilinen şişkin ay, seyir keyfi bol görüntüler ortaya çıkardı.
    • 11.07.2022 - 06:31
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    Osmaniye'de şişkin ay görüntülendi

    Ayın evreleri olan ilk dördün ile dolunay arasında oluşan şişkin ay Osmaniye semalarında görsel şölen sundu.

    Kartpostallık görüntüler

    Gökyüzünde parlaklığıyla göz kamaştıran şişkin ay, ortaya kartpostallık görüntüler çıkardı.

    Osmaniye de şişkin ay görüntülendi #1

    Şişkin aya ilgi yoğundu

    İHA'nın haberine göre, ayın ilk dördün hali gökyüzünde seyri doyumsuz görüntüler oluştururken ortaya çıkan manzara da izleyenleri mest etti.

    Osmaniye de şişkin ay görüntülendi #2

    Osmaniye de şişkin ay görüntülendi #3

    Osmaniye de şişkin ay görüntülendi #4


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