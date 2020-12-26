Otizmli Kaan'dan rahatsız olan komşuları, evden çıkmalarını istedi

Sosyal medyadan otizmli çocuğu Kaan için okul çağrısı yapan annenin bu talebine karşılık geldi fakat bu sefer de bina sakinleri, otizmli Kaan ve annesinin binadan taşınmasını istedi.

İzmir'de yaşayan 5 yaşındaki Kaan Alemdar, otizmli olması sebebiyle küçük yaşta birçok sorunla mücadele etmek zorunda bırakıldı.

Küçük Kaan'a otizm teşhisi koyulmasının ardından eşinin kabullenmeyerek evi terk ettiğini aktaran Ayça Alemdar, yıllardır oğlunun dışlanmadan büyümesi için mücadele ediyor.

Çocuğunun diğer yaşıtları gibi dışlanmadan eğitim alması hayalini kuran Ayça Alemdar, yaşadığı zorlukların ardından sesini sosyal medyadan duyurunca çocuğunun bir okula alınmasını sağladı.

"APARTMANDA SÜREKLİ SES YAPIYORSUNUZ, KAPIYI ÇARPIYORSUNUZ DİYORLAR"

Daha önce verdiği bir röportajda, “Sınıflarda istemiyorlar. Parka götürüyorum çocuğu, neden konuşmadığını soruyorlar. Otizmli olduğunu söyleyince çocuklarını alıp kaçıyorlar.

Kaan çocuklara saldırsa, dövse anlarım. Ama çocuk sadece oyun oynuyor, neden çocuğunu kaçırıyorsun?

Apartmanda sürekli ses yapıyorsunuz kapıyı çarpıyorsunuz diyorlar. İnsanlar inanılmaz bilinçsiz. Herkesin başına gelebilir, kimse bunu düşünmüyor.” ifadelerini kullanan anne Ayça Alemdar, bu sefer de farklı bir sorunla karşı karşıya kaldı.

EV SAHİBİ, EVDEN ÇIKARDI

Çocuğunun okul probleminin çözüldüğünü belirten Alemdar, ev sahibinin kendisini arayarak apartmandakilerin rahatsız olduğunu söylediğini Twitter hesabından duyurdu. Kaan'ın annesi, otizmli çocuklara karşı sorunların çözülmediğini vurguladı.

"SADECE SOSYAL MEDYADA YANINDAYIZ DEMEKLE OLMUYOR"

Kaan'ın Annesi isimli Twitter hesabından açıklama yapan Alemdar, "Ev sahibimiz aradı apartmandakiler rahatsız oluyormuş evden taşınmamızı istiyor otizm sadece sosyal medyada yanınızdayız demekle olmuyor bilin istedim." dedi.