Pamuk eller cebe: İstanbul'da o ilçelere giriş ücretli

İstanbullular için yeni bir dönem başlıyor.
Megakent'in iki yoğun ilçesinde kritik bir değişiklik gündemde.
İstanbul’un trafik yoğunluğunu azaltmayı hedefleyen, “İstanbul Sürdürülebilir Kentsel Ulaşım Planı”nın (SKUP), hayata geçiriliyor.
Planın işlemesiyle kentte “zirve saatte” trafik yoğunluğunun 2030 yılında yüzde 10,1 azaltılması öngörülüyor.
Trafik sıkışıklığını önlemek amacıyla uygulanacak “Tıkanıklık fiyatlandırması” ile özel otomobil kullanıcıları belli bir bölgeye giriş karşılığında ücret ödeyecek.
İki ilçede geçerli
Ulaşımdan kaynaklanan sera gazı salımlarını azaltmaya yönelik önerilen projelerden biri de Düşük Salım Bölgeleri (DSB) uygulaması olacak.
Uygulamada, standartlara uygun olmayan taşıtlar, alanı hiç kullanamayacak veya 'kirleten öder' prensibine göre belli bir fiyat karşılığında kullanabilecek.
İlk DSB pilot projesinin, Tarihi Yarımada’da (Eminönü) yapılması ve devamında ise Kadıköy’de (Moda) uygulanması planlanıyor.