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    Patara Antik Kenti açıklarında hortum

    Antalya’nın Kaş ilçesinde Parata Antik Kenti açıklarında hortum görüntülendi.
    • İHA
    • 29.10.2020 - 11:43
    • Güncelleme : 29.10.2020 - 11:46
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    Patara Antik Kenti açıklarında hortum

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yağış ve rüzgar uyarılarının ardından Antalya’nın merkez ve batı kesimlerinde rüzgar şiddetini artırdı. Etkili olan rüzgar, Kaş ilçesi açıklarında hortum oluşturdu.

    DENİZDE BÜYÜK BİR GİRDAP OLUŞTURDU

    Patara Antik Kenti açıklarında bu sabah saatlerinde çıkan hortum, vatandaşların cep telefonuyla kaydedildi. Kıyıdan oldukça uzak bölgede çıkan hortum, görenleri ürküttü.

    Denizin üzerinde bir süre görüntülenen hortum, denizde büyük bir girdap oluşturdu.


    Patara Antik Kenti açıklarında hortum #1

    Patara Antik Kenti açıklarında hortum #2

    Patara Antik Kenti açıklarında hortum #3

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