Pekcan: Çin'e önemli ihracat potansiyelimiz var

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Pekin ile ticari ilişkiler konusunda açıklamalarda bulundu.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: "Çin’e daha yüksek katma değerli ihracatı mümkün kılarak, ikili ticaretimizi daha sürdürülebilir ve dengeli bir yapıya kavuşturmak istiyoruz.

Bu kapsamda ayakkabı, hazır giyim ürünleri, seramik materyalleri, zeytinyağı, bazı tarım ürünleri gibi bir çok ürün grubunda Çin’e önemli ihracat potansiyelimiz olduğunu tespit ettik."

AYRINTILAR GELECEK....