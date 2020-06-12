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    Pekcan: Çin'e önemli ihracat potansiyelimiz var

    Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Pekin ile ticari ilişkiler konusunda açıklamalarda bulundu.
    • DHA
    • 12.06.2020 - 15:42
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    Pekcan: Çin'e önemli ihracat potansiyelimiz var

    Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: "Çin’e daha yüksek katma değerli ihracatı mümkün kılarak, ikili ticaretimizi daha sürdürülebilir ve dengeli bir yapıya kavuşturmak istiyoruz.

    Bu kapsamda ayakkabı, hazır giyim ürünleri, seramik materyalleri, zeytinyağı, bazı tarım ürünleri gibi bir çok ürün grubunda Çin’e önemli ihracat potansiyelimiz olduğunu tespit ettik."

     

     

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