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    Pençe Harekat alanında yaralanan asker şehit oldu

    Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Harekatı bölgesinde yaralanan askerimizin hastanede şehit olduğunu duyurdu.
    • DHA
    • 28.09.2020 - 21:05
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    Pençe Harekat alanında yaralanan asker şehit oldu

     

    Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), yurt içinde ve yurt dışında teröristlere karşı operasyonlarını sürdürüyor.

    Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe Harekatı bölgesinde teröristler tarafından tuzaklanmış mühimmatın patlaması sonucu yaralanan 1 askerimiz ise , kaldırıldığı hastanede şehit oldu.

    Konu hakkında açıklama Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapıldı.

    HASTANEDE ŞEHİT DÜŞTÜ

    Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Irak kuzeyi Pençe Hareket alanında, 28 Eylül 2020 tarihinde, teröristler tarafından tuzaklanmış bir mühimmatın patlaması sonucunda, 1 kahraman silah arkadaşımız yaralanmış ve derhal hastaneye sevk edilmiş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur" denildi.

    Açıklamada, şehide Allah'tan rahmet, ailesi, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Türk milletine başsağlığı dilekleri iletildi.

    Pençe Harekat alanında yaralanan asker şehit oldu #1

     

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