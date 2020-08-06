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    Pençe - Kaplan Operasyon bölgesinde 3 terörist öldürüldü

    MSB, Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde 3 teröristin öldürüldüğünü açıkladı.
    • AA
    • 06.08.2020 - 14:35
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    Pençe - Kaplan Operasyon bölgesinde 3 terörist öldürüldü

    Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) terör örgütlerine karşı yürüttüğü operasyonlar yurt içinde ve dışında başarıyla devam ediyor.

    Bu kapsamda, kahraman komandolarımız Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde 3 PKK'lı teröristi etkisiz hale getiridi.

    Konuya ilişkin açıklamayı Milli Savunma Bakanlığı yaptı

    "İNLERİNE GİRMEYE DEVAM EDİYORUZ"

    Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Başarıyla devam eden Pençe-Kaplan Operasyonu'nda teröristlerin inlerine girmeye devam eden kahraman komandolarımız, bölgede 3 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi." ifadesine yer verildi.Pençe - Kaplan Operasyon bölgesinde 3 terörist öldürüldü #1

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