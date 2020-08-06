Pençe - Kaplan Operasyon bölgesinde 3 terörist öldürüldü

En Son Haber

MSB, Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde 3 teröristin öldürüldüğünü açıkladı.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) terör örgütlerine karşı yürüttüğü operasyonlar yurt içinde ve dışında başarıyla devam ediyor.

Bu kapsamda, kahraman komandolarımız Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde 3 PKK'lı teröristi etkisiz hale getiridi.

Konuya ilişkin açıklamayı Milli Savunma Bakanlığı yaptı

"İNLERİNE GİRMEYE DEVAM EDİYORUZ"

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Başarıyla devam eden Pençe-Kaplan Operasyonu'nda teröristlerin inlerine girmeye devam eden kahraman komandolarımız, bölgede 3 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi." ifadesine yer verildi.