- En Son Haber
- İç Haber
- Pençe - Kaplan Operasyon bölgesinde 3 terörist öldürüldü
Pençe - Kaplan Operasyon bölgesinde 3 terörist öldürüldü
MSB, Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde 3 teröristin öldürüldüğünü açıkladı.
- AA
- 06.08.2020 - 14:35
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) terör örgütlerine karşı yürüttüğü operasyonlar yurt içinde ve dışında başarıyla devam ediyor.
Bu kapsamda, kahraman komandolarımız Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde 3 PKK'lı teröristi etkisiz hale getiridi.
Konuya ilişkin açıklamayı Milli Savunma Bakanlığı yaptı
"İNLERİNE GİRMEYE DEVAM EDİYORUZ"
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Başarıyla devam eden Pençe-Kaplan Operasyonu'nda teröristlerin inlerine girmeye devam eden kahraman komandolarımız, bölgede 3 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi." ifadesine yer verildi.