Pençe-Kaplan Operasyonu'nda PKK'ya ait mühimmat ele geçirildi

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesindeki terör örgütü PKK'ya ait sığınak ve mağaralarda, aralarında el yapımı patlayıcıların da bulunduğu mühimmat ve yaşam malzemesi bulundu.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) PKK terör örgütüne karşı yürüttüğü operasyonlar başarı ile devam ediyor.

Bu kapsamda, Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik Pençe-Kaplan Operasyonu'nun başlatılmıştı.

Milli Savunma Bakanlığı, arazi tarama faaliyetlerinde PKK'ya ait sığınak ve malzeme ele geçirildiğini duyurdu.

ELE GEÇİRİLEN MALZEMELER

Bakanlıktan yapılan açıklamada, komandolar tarafından tespit edilen sığınak ve mağaralarda yapılan arama-tarama faaliyetleri sonucunda 10 el yapımı patlayıcı (EYP), 3 EYP düzeneği, 4 havan mühimmatı, 1 havan nişangahı, 2 RPG-7 sevk fişeği, 81 mühimmat kovanı, 1 dürbün, 1 telsiz, 1 güneş enerjili power bank, 1 hilti, 1 dört bölmeli komuta çadırı ve 800 litre akaryakıt ile çok sayıda yaşam malzemesinin ele geçirildiği ifade edildi.