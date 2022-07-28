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    Pençe - Kilit Operasyonu bölgesinde 1 asker şehit oldu

    Pençe - Kilit Operasyonu bölgesinde terör örgütünün taciz ateşi sonucu Astsubay Çavuş Batuhan Şimşek şehit oldu.
    • Haber Merkezi
    • 28.07.2022 - 23:08
    • Güncelleme : 28.07.2022 - 23:49
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    Pençe - Kilit Operasyonu bölgesinde 1 asker şehit oldu

    Milli Savunma Bakanlığı'nın verdiği bilgiye göre;

    Irak'ın kuzeyindeki Pençe - Kilit Operasyonu bölgesinde, PKK'Lı teröristlerin taciz ateşi sonucu Astsubay Çavuş Batuhan Şimşek şehit oldu.

    Hulusi Akar ve Yaşar Güler'den baş sağlığı mesajı

    Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Şehit Batuhan Şimşek için taziye mesajı yayımladı. Bakan Akar, mesajında,dedi.

    Genelkurmay Başkanı Güler ise mesajında, "Kahraman silah arkadaşımıza şahsım ve Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve yakınlarına sabır ve başsağlığı dilerim" dedi.

    Pençe - Kilit Operasyonu bölgesinde 1 asker şehit oldu #1

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