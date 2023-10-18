Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bir asker şehit Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerle girilen çatışmada yaralanan Piyade Sözleşmeli Onbaşı Alican Güneş, kurtarılamayarak şehit oldu.

AA & Ensonhaber

Türkiye'nin yurt içinde ve sınır ötesinde terör örgütleriyle mücadelesi kararlılıkla sürüyor. Bunun yanında bu mücadele sırasında yürek yakan haberler gelmeye devam ediyor.

Pençe-Kilit bölgesinde yaralanan asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde yaralanan bir askerin şehit olduğunu açıkladı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: