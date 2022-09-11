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    Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit sayısı 4'e yükseldi

    Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan Piyade Uzman Çavuş Fatih Kalkan’ın şehadet haberi, Osmaniye’deki ailesine verildi.
    • 11.09.2022 - 22:24
    • Güncelleme : 11.09.2022 - 22:41
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    Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit sayısı 4'e yükseldi

    Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Kuzey Irak’ta düzenlenen Pençe-Kilit operasyonunda arama tarama faaliyeti sırasında bölücü terör örgütü mensuplarınca girilen çatışmada Piyade Uzman Çavuş Fatih Kalkan şehit düştü.

    Evine Türk bayrağı asıldı

    Şehidin acı haberi Mareşal Fevzi Çakmak Mahallesi’nde ikamet eden eşi Gül Kalkan’a askeri yetkililer tarafından verildi. Evli olduğu öğrenilen şehidin evine dev Türk bayrağı asılırken eşi ve yakınları gözyaşı döktü.

    Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit sayısı 4 e yükseldi #1

    3 aylık kız çocuğu vardı

    Öte yandan, şehit Piyade Uzman Çavuş Fatih Kalkan’ın annesinin vefat ettiği, 3 aylık Yaren adında bir kız çocuğunun olduğu öğrenildi.

    Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit sayısı 4 e yükseldi #2

    Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit sayısı 4 e yükseldi #3


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