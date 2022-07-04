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    Pençe-Kilit şehidinin vasiyeti ortaya çıktı

    Pençe-Kilit operasyonunda şehit düşen Uzman Çavuş Enes Özgül’ün vasiyeti herkesin yüreğini yaktı. Özgül şehit olduğu takdirde adı ve soyadının bir çocuk esirgeme kuruluşuna verilmesini istemiş.
    • 04.07.2022 - 22:19
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    Pençe-Kilit şehidinin vasiyeti ortaya çıktı

    Pençe-Kilit operasyon bölgesinde 21 Haziran tarihinde teröristlerle çıkan çatışmada yaralanan ve bugün şahadet haberi verilen Piyade Uzman Çavuş Enes Özgül’ün vasiyeti arkadaşlarını duygulandırdı.

    "Şehit olursam bu resimle duyuru yaparsın abi"

    Isparta Yetiştirme Yurdu'ndan ayrıldıktan sonra vatan sevdası için göreve başlayan Özgül'ün yetiştirme yurdundan bir arkadaşına göreve gitmeden önce attığı mesaj tüyleri diken diken etti.

    Şehit Enes Özgül'ün 15 Ekim 2019 tarihinde arkadaşına askeri üniformalı fotoğrafını atarak, “Şehit olursam bu resimle duyuru yaparsın abi" dediği ortaya çıktı.

    Pençe-Kilit şehidinin vasiyeti ortaya çıktı #1

    "Şehit olursam adımı ve soyadım bir çocuk esirgeme kuruluşuna verilsin"

    İHA'nın haberine göre, şehidin yetiştirme yurdundan öğretmenine de, “Ömer hocam kritik bir operasyona gireceğim Pençe-Kilit'te, sizden bir istirhamım şudur. Eğer şehit olursam adım ve soyadım bir çocuk esirgeme kuruluşuna verilsin. Hocam orada büyüyen çocuklar şehit olma hayaliyle büyüsün. Sizleri hep sevdim hocam ve her zaman sevmeye devam edeceğim. Hepiniz hakkınızı helal edin, hakkım varsa hakkım helal olsun” yazdığı öğrenildi. Şehidin vasiyeti sevenlerini gözyaşlarına boğdu.

    Pençe-Kilit şehidinin vasiyeti ortaya çıktı #2


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