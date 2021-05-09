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    Pençe-Şimşek operasyonlarında 2 PKK'lı öldürüldü

    Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Metina bölgesinde Pençe-Şimşek operasyonu kapsamında 2 PKK'lının etkisiz hale getirildiği duyuruldu.
    • AA
    • 09.05.2021 - 19:06
    • Güncelleme : 09.05.2021 - 19:41
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    Pençe-Şimşek operasyonlarında 2 PKK'lı öldürüldü

    Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Şimşek Operasyonu'nda, 2 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini, böylece Irak'ın kuzeyinde gün boyu etkisiz hale getirilen terörist sayısının 16 olduğunu bildirdi.

    2 PKK'LI ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

    Bakanlığın sosyal medya hesabındaki paylaşımda, Irak'ın kuzeyine yönelik Pençe-Şimşek Operasyonu'nun devam ettiği belirtilerek, şu bilgiler paylaşıldı:

    "Pençe-Şimşek Operasyonu'nu icra eden komandolarımız, Metina'da teröristlerle girdikleri çatışmada 2 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi. Gün boyu Irak kuzeyinde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 16 oldu."

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