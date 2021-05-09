Pençe-Şimşek operasyonlarında 2 PKK'lı öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Metina bölgesinde Pençe-Şimşek operasyonu kapsamında 2 PKK'lının etkisiz hale getirildiği duyuruldu.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Şimşek Operasyonu'nda, 2 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini, böylece Irak'ın kuzeyinde gün boyu etkisiz hale getirilen terörist sayısının 16 olduğunu bildirdi.

2 PKK'LI ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Bakanlığın sosyal medya hesabındaki paylaşımda, Irak'ın kuzeyine yönelik Pençe-Şimşek Operasyonu'nun devam ettiği belirtilerek, şu bilgiler paylaşıldı:

"Pençe-Şimşek Operasyonu'nu icra eden komandolarımız, Metina'da teröristlerle girdikleri çatışmada 2 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi. Gün boyu Irak kuzeyinde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 16 oldu."