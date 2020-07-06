Elektrik kablolarının sokağı aydınlatarak havai fişek gibi patladığı anlar kameraya yansıdı.

İstanbul'un Pendik ilçesine bağlı Kavakpınar Mahallesi'nde, havai hatta bağlı olan elektrik kabloları bilinmeyen bir nedenle patlamaya başladı.

Koparak yerlere sarkan kablolar art arda ve gürültülü bir şekilde patlayınca mahallenin sokakları aydınlandı.

'HAVAİ FİŞEK' ZANNETTİLER

Mahalledeki vatandaşların kimisi panik yaşadı kimisi de havai fişek patlaması olduğunu sandı. Patlamalara şahit olan mahalleliler daha sonra durumu yetkililere bildirdi.

Kablodaki patlama nedeniyle mahalledeki birçok evin elektriğinin kesildiği öğrenildi. Yetkililerin çalışması sonrası elektrik hattındaki hasar onarılırken, olayda şans eseri yaralanan olmadı.

Pendik'te elektrik kablolarının patlama anı ViDEO

"BAYAĞI KORKTUK"

Olaya şahit olan Eray Darihan, “Akşam burada oturuyorduk. Patlama sesleri geldi. Havai fişek sandık. Heyecanlandık. Bayağı korktuk. Çocuklar da top oynuyordu. Buraya şerit çektiler. Mahalleye giriş çıkışlar kapandı. Bütün mahallenin ışıkları gitti.” dedi.