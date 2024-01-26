Pendik'te kontrolden çıkan araç duvara çarptı: 2 yaralı İstanbul Pendik'te bir aracın kontrolden çıkarak duvara çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

İHA

İstanbul'un Pendik ilçesinde saat 03.30 sularında Kaynarca Sahil Bulvarı üzerinde sürücü Semih Ç. yönetimindeki 34 GY 3264 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle ıslak zeminde kayarak yol kenarındaki duvara çarptı.

Yaralanan iki kişi hastaneye kaldırıldı

Kaza sonucu otomobilde bulunan Semih Ç. ve Büşra U. yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri yaralıları sıkıştıkları yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis olayla ilgili çalışma başlattı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)