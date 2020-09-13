Pendik'te 'maske cezası' kesilen vatandaşlardan tepki

Maske denetimi sırasında 3 vatandaşa toplam 2 bin 700 TL ceza kesilirken, duruma sinirlenen bir vatandaş polisleri tehdit edip, ceza makbuzunu yırttı.

İstanbul'un Pendik ilçesinde Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından, vatandaşların maske kullanımları kontrol edildi.

Denetimlerde maske takmayan 3 vatandaşa toplamda 2 bin 700 TL para cezası kesilirken, gelen tepkiler ise izleyenleri şaşırttı.

CEZA MAKBUZUNU YIRTTI

Ceza yazılan bir vatandaş, polis memuruna “Senin ismini öğreneceğim ben” dedi. Hakkında işlem uygulanan vatandaş, ceza kağıdını yırtarak bölgeden ayrıldı.

Cezai işlemi kabul etmeyen başka bir vatandaş ise polisin eline sert temasta bulundu. Sakinliğini koruyan polis ekipleri, şahsa maske takmamaktan dolayı 900 TL para cezası uyguladı.

"HERKESE CEZA KESİYORLAR, HİÇBİR ŞEY DEMİYORUM"

Maskesini çantasında taşıyan başka bir vatandaş ise “Telefonla konuşuyordum çantama koydum” diyerek kendini savundu.

Sigara içmek için maskesini çıkaran bir vatandaş da, “Ceza yemişiz, sigara içmişiz. Şuradaki bütün insanlara bakın, keşke bu kadar duyarlı olsalar. Herkese ceza kesiyorlar, hiçbir şey demiyorum" dedi.