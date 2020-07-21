En Son Haber

5 gün önce kaybolan ve cesedi ormanlık alanda bulunan üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'i öldüren zanlı, geniş güvenlik önlemleri altında Muğla Adliyesi'ne götürüldü.

Türkiye'nin yüreğini yakan cinayetin faili hakim karşısına çıkıyor...

Muğla'nın Ula ilçesinde üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan ve jandarmada cinayeti itiraf eden Cemal Metin Avcı'nın işlemleri tamamlandı.

SAĞLIK KONTROLÜNÜN ARDINDAN ADLİYEYE GÖTÜRÜLDÜ

Jandarma ekiplerince sağlık kontrolü için Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirilen zanlı daha sonra Muğla Adliyesine götürüldü.

Zanlı, burada jandarma ve polis ekipleri tarafından alınan yoğun güvenlik önlemleri altında adliye binasına sokuldu.

Pınar Gültekin'in katili adliyeye sevk edildi VİDEO

Pınar Gültekin'in cansız bedeni ormanlık alanda bulundu