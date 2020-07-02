PKK tarafından kızı dağa kaçırılan baba dava açacak

Terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan kızı için HDP il binası önünde eylem yapan baba, eylemine yaşadığı şehir İzmir'de devam ediyor.

Kız çocuğu terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan acılı baba, evladına kavuşmak için elinden geleni yapacağını söyledi.

Çocukları kaçırılan ailelerin HDP binası önünde sürdürdüğü eylemlere Diyarbakır'da katılan Mehmet Laçin, 'bypass' ameliyatı olmak için yaşadığı İzmir'e döndü.

Üzerine astığı Türk bayrağıyla nöbet tutan baba Laçin, aralıklarla sürdürdüğü eylemine bugün İzmir'de devam etti. Kızı Gamze'nin çerçeveli fotoğrafıyla HDP İzmir il binası önünde nöbet tutan baba için polis, güvenlik önlemi aldı.

ÖNCE EĞİTİM VERDİLER SONRA KAÇIRDILAR

Kocaeli'de, boşandığı eşiyle birlikte yaşayan kızı Gamze'nin, 2011 yılında önce İstanbul'a geçtiğini ve HDP il binasında eğitim aldığını iddia eden Laçin, ardından da Diyarbakır'a gittiğini aktardı.

"YÜREKLİ ANNELERDEN CESARET ALDIK"

Kızı Gamze'nin, buradan da HDP il binasında kandırılıp, dağa götürüldüğünü öne süren Mehmet Laçin, "Geçen sene yürekli bir anne, çocuğunun HDP tarafından saklandığını söyleyerek Diyarbakır'da HDP il binasının kapısına dayanarak çocuğu dağa kaldırılmadan ellerinden aldı. Hacire annenin bu yürekli davranışından cesaret aldık. Bugün nöbetimin 305'inci günü. Koronavirüs nedeniyle 65 yaş üzeri olduğum için gelemiyordum. Evlat nöbetine devam ediyorum. Bu evlat nöbetinin yanında vatan nöbeti. İki nöbeti birden tutuyorum." dedi.

"KIZIMA KAVUŞANA KADAR BU ONURLU MÜCADELEME DEVAM EDECEĞİM"

İki avukatla birlikte dava sürecine hazırladığını ifade eden baba Laçin,

"Dava açmaya karar verdim. 2 avukatıma vekalet verdim. Ceza davası açılıyor. 2 milyon lira tazminat davası da açılacak. Benim istediğim para değil. Kızımı geri verirlerse davamı geri çekerim. Kızıma kavuşana kadar bu onurlu, gururlu mücadeleme devam edeceğim. Benim kızım yalnız değil, fırsat bulamıyor. Kızları hafta sonu 'Sizi pikniğe götüreceğiz' diye, erkek olanları da 'Sizi mevsimlik işçi olarak çalıştıracağız' diyerek dağa götürüyorlar. Ben buradan HDP'ye sesleniyorum; vicdanları varsa artık kendilerine gelsinler, bu hayalleri boştur. 37 senedir HDP, PKK'nın nöbetini tutuyor, bilsinler ki ben de burada vatan nöbeti tutuyorum. Bu sevdadan vazgeçsinler." ifadelerini kullandı.

















