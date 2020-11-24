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    PKK'nın sözde tim komutanı ikna sonucu Şırnak'ta teslim oldu

    Irak'ın (Pencerin-Asos) bölgesinde sözde tim komutanı olan 1 PKK'lı terörist, örgütten ayrıldı.
    • DHA
    • 24.11.2020 - 09:34
    • Güncelleme : 24.11.2020 - 09:39
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    PKK'nın sözde tim komutanı ikna sonucu Şırnak'ta teslim oldu

    Bölücü terör örgütü üyelerinin teslim olmalarını sağlamak amacıyla yürütülen ikna çalışmaları başarıyla sonuçlanıyor.

    Bu kapsamda Van İl Jandarma Komutanlığı'nın çalışmaları sonucu 1 PKK'lı terörist daha teslim oldu.

    SÖZDE TİM KOMUTANI

    Teslim olan teröristin örgütün Kuzey Irak'taki dağ kadrosundan kaçarak, önceki gün Şırnak-Silopi Habur Sınır Kapısı'nda güvenlik güçlerine teslim olduğu öğrenildi.

    Teröristin 2014 yılında Van kırsalında PKK'nın dağ kadrosuna katıldığı da belirtilirken, 2018-2020 yılları arasında Irak'ın (Pencerin-Asos) bölgesinde sözde tim komutanı olarak faaliyet yürüttüğü bildirildi.

    PKK nın sözde tim komutanı ikna sonucu Şırnak ta teslim oldu #1

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