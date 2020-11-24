PKK'nın sözde tim komutanı ikna sonucu Şırnak'ta teslim oldu

PKK'nın sözde tim komutanı ikna sonucu Şırnak'ta teslim oldu

Irak'ın (Pencerin-Asos) bölgesinde sözde tim komutanı olan 1 PKK'lı terörist, örgütten ayrıldı.

Bölücü terör örgütü üyelerinin teslim olmalarını sağlamak amacıyla yürütülen ikna çalışmaları başarıyla sonuçlanıyor.

Bu kapsamda Van İl Jandarma Komutanlığı'nın çalışmaları sonucu 1 PKK'lı terörist daha teslim oldu.

SÖZDE TİM KOMUTANI

Teslim olan teröristin örgütün Kuzey Irak'taki dağ kadrosundan kaçarak, önceki gün Şırnak-Silopi Habur Sınır Kapısı'nda güvenlik güçlerine teslim olduğu öğrenildi.

Teröristin 2014 yılında Van kırsalında PKK'nın dağ kadrosuna katıldığı da belirtilirken, 2018-2020 yılları arasında Irak'ın (Pencerin-Asos) bölgesinde sözde tim komutanı olarak faaliyet yürüttüğü bildirildi.