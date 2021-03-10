PKK'ya üyelikten hapis cezası alan CHP’li Kurum görevinden uzaklaştırıldı
Terör örgütü PKK’ya üye olmak suçundan hapis cezası alan CHP’li Gebze Belediyesi Meclis üyesi Osman Kurum, görevinden uzaklaştırıldı.
- İHA
- 10.03.2021 - 23:23
Terör örgütü PKK’ya üye olmak suçundan yargılanan Gebze Belediyesi Meclisinin CHP’li üyesi Osman Kurum, Kocaeli 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 7 yıl 6 ay hapis cezası almıştı.
GÖREVİNDEN UZAKLAŞTIRILDI
Hapis cezası alan Kurum hakkında mahkeme, tutukluluk halinin devamına karar verdi.
Mahkemenin Kurum’un tutukluluk halinin devamına karar vermesi üzerine CHP’li meclis üyesi, İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden uzaklaştırıldı.