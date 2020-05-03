Polis uygulama noktasından kaçan sürücüye 10 bin TL ceza

Konya'da, sokağa çıkma kısıtlamasına uymayıp, iki farklı yerdeki polis kontrol noktasından otomobiliyle kaçan sürücü Cem Ö., kovalamaca sonucu yakalandı.

İçişleri Bakanlığı'nca 31 ilde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Konya'nın da farklı yerlerinde polis kontrol noktaları oluşturdu.

Akşam saatlerinde İhsaniye Mahallesi'nde kontrol noktasında görev yapan polis ekipleri, Cem Ö. yönetimindeki otomobili durdurdu, seyahat izin belgesini istedi.

İKİ POLİS NOKTASINDAN DA KAÇTI

Bu sırada sürücü otomobiliyle uzaklaşmaya başladı. Polisin müdahalesine rağmen sürücü hızlanarak kaçtı.

Bunun üzerine otomobilin plakası diğer polis ekiplerine bildirildi. Sürücü kısa bir süre sonra Yazır Mahallesi Yeni İstanbul Caddesi'ndeki kontrol noktasındaki polisin de 'Dur' ihtarına uymayıp kaçtı.

9 BİN 612 LİRA CEZA YEDİ

Kısa süren kovalamaca sonucu otomobil, Kosova Mahallesi'nde durduruldu. Sürücü Cem Ö.'ye trafiği tehlikeye düşürmek, dur ihtarına uymamak gibi çeşitli suçlar ile İl Hıfzıssıhha Kurulu kararına uymadığı gerekçesiyle toplam 9 bin 612 TL ceza kesildi, otomobil de trafikten men edildi.









