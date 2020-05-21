Polise hakaret edip kaçan kişi gözaltına alındı

Düzce'de, koronavirüs salgını nedeniyle maske takma zorunluluğuna uymayan Y.K., kendisini uyaran polise hakaret ederek kaçmaya çalıştı.

Düzce İl Hıfzıssıhha Meclisi kararı gereği Düzce il genelinde maske takma zorunluluğu getirilmişti.

Kararın uygulanmaya başlamasıyla İstanbul Caddesi üzerinde yaya olarak devriye gezen polis ekipleri, maskesiz gezen Y.K.’yı uyararak maskesini takmasını istedi.

HAKARET EDİP KAÇMAYA ÇALIŞTI

Ancak Y.K., polislere hakaret ederek kaçmaya başladı. Yaklaşık 100 metre kaçan Y.K., Merkez Büyük Camii önünde devriye görevinde bulunan polis ekibi tarafından yakalandı.

GÖZALTINA ALINDI

Polis, Y.K.’yı gözaltına almak için zor kullandı. Gözaltına alınan Y.K.’ya maske takmadığı için 3 bin 150 TL ceza kesilirken, hakkında da kamu görevlisine mukavemet suçundan adli işlem başlatıldı.