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    Polise hakaret edip kaçan kişi gözaltına alındı

    Düzce'de, koronavirüs salgını nedeniyle maske takma zorunluluğuna uymayan Y.K., kendisini uyaran polise hakaret ederek kaçmaya çalıştı.
    • DHA
    • 21.05.2020 - 22:16
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    Polise hakaret edip kaçan kişi gözaltına alındı

     

    Düzce İl Hıfzıssıhha Meclisi kararı gereği Düzce il genelinde maske takma zorunluluğu getirilmişti.

    Kararın uygulanmaya başlamasıyla İstanbul Caddesi üzerinde yaya olarak devriye gezen polis ekipleri, maskesiz gezen Y.K.’yı uyararak maskesini takmasını istedi.

    HAKARET EDİP KAÇMAYA ÇALIŞTI

    Ancak Y.K., polislere hakaret ederek kaçmaya başladı. Yaklaşık 100 metre kaçan Y.K., Merkez Büyük Camii önünde devriye görevinde bulunan polis ekibi tarafından yakalandı.

    Polis maske takmayan kişiyi uyardı, hakaret edip kaçmaya çalışınca gözaltına aldı -1

    GÖZALTINA ALINDI

    Polis, Y.K.’yı gözaltına almak için zor kullandı. Gözaltına alınan Y.K.’ya maske takmadığı için 3 bin 150 TL ceza kesilirken, hakkında da kamu görevlisine mukavemet suçundan adli işlem başlatıldı.

    Polis maske takmayan kişiyi uyardı, hakaret edip kaçmaya çalışınca gözaltına aldı -2

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